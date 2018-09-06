Песня «Червона рута» станет визитной карточкой сборной Украины по футболу

Символом и визитной карточкой сборной Украины по футболу станет песня «Червона рута». Об этом в четверг, 6 сентября, на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

Он отметил, что эта композиция уже давно стала неформальным гимном украинской командой. С этого момента она будет звучат на матчах чемпионата страны и поединках сборной в Лиге наций УЕФА и квалификации Евро-2020 на постоянной основе.

«Пусть «Червона рута» вдохновляет нашу главную команду на новые победы и свершения», — написал Павелко.

Поэт и композитор Владимир Ивасюк написал эстрадную песню «Червона рута» в 1970 году. Ее исполняли ВИА «Смеричка» и София Ротару.

Сборная Украины в Лиге наций выступает в Лиге B. Украинская команда на групповом этапе сыграет со сборными Словакии и Чехии. Первый матч состоится в четверг, 6 сентября. Украинская команда в гостях сыграет с командой Чехии.

5 сентября ФФУ представила новый дизайн формы национальной команды. На футболках был нанесен лозунг националистов «Слава Украине». При этом в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что надпись на форме украинской сборной не нарушает правила организации.

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