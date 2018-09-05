Бывшие топ-менеджеры «Открытия» вернули банку 840 млн рублей

Бывшие топ-менеджеры банка «ФК Открытие» вернули кредитной организации 840 млн рублей из более чем 1,4 млрд бонусов, полученных перед санацией банка. Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов.

При этом 578 млн рублей, выплаченных до санации, до сих пор не возвращено. Банк ведет переговоры по этому вопросу, но имеет основания обратиться в суд за их взысканием.

«И мы рассчитываем, что в конечном счете подавляющая часть этих средств вернется путем опять-таки переговоров, которые для нас — самый оптимальный путь», — цитирует главу банка ТАСС.

В мае Задорнов назвал получение прибыли ключевой задачей финансовой организации на 2018 год.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале февраля подтвердила информацию об объединении Бинбанка и банка «ФК Открытие», которые были взяты на санацию из-за серьезных проблем в обеих организациях в сентябре 2017 года.

В Центробанке сообщали, что причиной ухудшения финансового положения «ФК Открытие» стали рискованная бизнес-модель, кредитование бизнеса собственников, закончившаяся неудачей санация банка «Траст», покупка «Росгосстраха» и некоторых связанных с ним активов.