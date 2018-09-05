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Бывшие топ-менеджеры «Открытия» вернули банку 840 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Бывшие топ-менеджеры банка «ФК Открытие» вернули кредитной организации 840 млн рублей из более чем 1,4 млрд бонусов, полученных перед санацией банка. Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов.

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Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов — о первых результатах санации и планах на ближайшие три года

При этом 578 млн рублей, выплаченных до санации, до сих пор не возвращено. Банк ведет переговоры по этому вопросу, но имеет основания обратиться в суд за их взысканием.

«И мы рассчитываем, что в конечном счете подавляющая часть этих средств вернется путем опять-таки переговоров, которые для нас — самый оптимальный путь», — цитирует главу банка ТАСС.

В мае Задорнов назвал получение прибыли ключевой задачей финансовой организации на 2018 год. 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале февраля подтвердила информацию об объединении Бинбанка и банка «ФК Открытие», которые были взяты на санацию из-за серьезных проблем в обеих организациях в сентябре 2017 года.

В Центробанке сообщали, что причиной ухудшения финансового положения «ФК Открытие» стали рискованная бизнес-модель, кредитование бизнеса собственников, закончившаяся неудачей санация банка «Траст», покупка «Росгосстраха» и некоторых связанных с ним активов. 

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