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Центробанк приобрел более 99,9% акций банка «ФК Открытие»

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Центробанк стал главным акционером банка «ФК Открытие» — регулятор владеет более 99,9% обыкновенных акций кредитной организации. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО «Банк «ФК Открытие». Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в реализации мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк «ФК Открытие», — говорится в сообщении регулятора.

Санация «ФК Открытие» производится в соответствии с новым механизмом регулятора. Центробанк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора стал главным акционером кредитной организации. Регулятор приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщала, что решение о санации Бинбанка и «ФК Открытия» помогло избежать сценария 2008 года, когда крах инвестбанка Lehman Brothers привел к мировому финансовому кризису.

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