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Задорнов обозначил стоящие перед банком «Открытие» цели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель правления банка «Открытие» Михаил  Задорнов назвал ключевой задачей на 2018 год получение финансовой организацией прибыли.

«Получить прибыль «Открытию» в этом году, и «Росгосстраху», который был глубоко убыточным последние три года. Мы, как известно, владеем почти 100% акций «Росгосстраха». Поэтому для нас прибыль Росгосстраха и прибыль самого «Открытия», кстати говоря, и Бинбанка — это ключевая задача», — рассказал он в интервью «Известиям».

Задорнов сообщил, что банк в I квартале текущего года получил 6 млрд рублей прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета.

«Росгосстрах» заработал первый миллиард рублей, что для нас, может быть, еще более важно, именно в силу такой запущенности бизнес-модели страховой компании», — добавил он.

По словам председателя правления банка, на 2019 год стоит задача «собрать группу <…>  четко понять, что в нее будет входить, какие бизнесы».

«Где-то объединить банки, страховые компании и НПФ, так, чтобы иметь более управляемую эту структуру. Вернуть активы предыдущих владельцев, те, которые сейчас еще не находятся на балансе группы, — это вторая задача. И провести вот такие организационные преобразования, отладку бизнес-процессов, с тем чтобы уже 2019 год — это был вот такой полностью год бизнес-рывка», — подчеркнул Задорнов.

Полная версия интервью Михаила Задорнова выйдет в свежем номере газеты «Известия» 25 мая.

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