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Подростка заподозрили в избиении до смерти мужчины в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В деле избиения до смерти мужчины в Санкт-Петербурге появились подозреваемые — 17-летний подросток и его 20-летний приятель.

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Конфликт, приведший к смерти 32-летнего Андрея Минчука, произошел на набережной канала Грибоедова ночью 31 августа. Потерпевший находился там с другом Алексеем, когда к ним подошли подростки. Сначала между ними завязалась словесная перепалка, а затем началась драка. Алексей смог убежать, а Минчука забили до смерти, передает телеканал «78».

По словам матери погибшего мужчины, в отделении полиции во время ее пребывания там собралась толпа подростков.

«Может, это как раз АУЕ, про которых говорят. Я просила сына еще никуда не ходить, как про них услышала, а он пошел», — сокрушалась женщина.

24 августа группа подростков избила около одного из домов по Таврической улице в Петербурге двух местных жителей. Полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ходе расследования были задержаны двое 17-летних подростков.

По информации телеканала, часть малолетних нарушителей закона пропагандирует идеологию АУЕ («Арестантский уклад един», заключается в продвижении среди несовершеннолетних тюремных и воровских понятий). В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил уверенность в том, что нападения подростков в Петербурге стали возможны из-за «идиотских» реформ образования в России.

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