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В Петербурге задержали двух подростков по делу о нападении на граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подростков по делу о нападении на посетителей Таврического сада в центре Северной столицы. Об этом сообщает сайт ГСУ СК РФ по Петербургу.

В качестве подозреваемых в жестоком избиении двух местных жителей были задержаны 17-летние безработные и не учащиеся граждане, один из которых был ранее судим за кражу. По данным ТАСС, в августе 2017 года в отношении задержанных подростков и их 12 соучастников, обвиняемых в серии разбоев и грабежей, было возбуждено уголовное дело. Суд в отношении указанных подозреваемых изменил меру пресечения на домашний арест. В настоящее время решается вопрос о предъявлении двоим задержанным обвинения и их аресте.

Инцидент произошел вечером 24 августа возле одного из домов на Таврической улице, группа подростков из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей, которые позднее были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Дело находится на контроле в центральном аппарате СК, пишет RT. Следователи изучат эффективность и своевременность реакции на незаконные деяния подростков со стороны органов внутренних дел.

28 августа сообщалось, что в Петербурге должник избил и покусал судебного пристава. Ранее нападавший был судим по статьям УК РФ «Убийство по неосторожности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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