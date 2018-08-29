СК попросил арестовать подростков по делу об избиении прохожих в Петербурге

Следствие будет ходатайствовать об аресте подростков, задержанных по делу об избиении посетителей Таврического сада в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 29 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, вечером 24 августа группа подростков избила около одного из домов по улице Таврической двух местных жителей. Пострадавшие впоследствии были госпитализированы.

Полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В ходе расследования были задержаны двое 17-летних подростков. В ведомстве отметили, что оба подозреваемых не работают и не учатся. Один из них был ранее судим за кражу.

В августе прошлого года подростки и их 12 соучастников проходили по делу о серии грабежей и разбоев. Некоторое время подозреваемые провели в СИЗО, однако впоследствии суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Собеседник агентства подчеркнул, что следствие будет ходатайствовать об аресте подростков, поскольку они нарушили правила содержания под домашним арестом.