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Депутат объяснил нападение подростков на жителей Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нападение подростков на жителей Санкт-Петербурга — это лишь очередное звено цепи, начало которой было положено «идиотскими» реформами образования. Об этом в среду, 29 августа, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Таким образом он прокомментировал серию нападений несовершеннолетних подростков, совершенную вечером 24 августа. Молодые люди приставали к прохожим, отбирали у них телефоны, а также жестоко избили двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы с различными травмами.

«Школа не дает понимания о том, что такое «хорошо», а что такое «плохо», не учит выстраивать причинно-следственные связи, она учит ставить галочки в нужные клеточки», — написал депутат в Facebook.

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По его словам, дополнительное образование стало недоступно для большинства простых семей, а у школ отняли воспитательную функцию, что привело к «взращиванию несовершеннолетних царьков». Толстой отметил, что в связи с этим появились такие субкультуры, как АУЕ (Арестантский уклад един), потому что «детям и подросткам нужно хоть как-то самоутверждаться и реализовываться».

«Еще несколько лет назад — когда проблема АУЕ только зародилась в восточных регионах России, ей не уделили должного внимания, а учителям говорили: «Это ваши проблемы», — добавил депутат.

Он отметил, что на самом деле это проблема не отдельных педагогов, а самой системы образования и вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего.

Как сообщает телеканал «78», часть малолетних преступников, нападавших на прохожих 24 августа, относится к АУЕ, пропагандирующей среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.

Всего в беспорядках участвовали около 20 молодых людей, пятеро из них были задержаны. Делом уже заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета, петербургские следователи и прокуратура.

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