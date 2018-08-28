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Подвергшийся нападению в Забайкалье воинский эшелон следовал на учения

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Фото: twitter.com/octopus_whale
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Воинский эшелон, подвергшийся нападению в Забайкалье, занимался переброской военнослужащих на учения «Восток-2018». Об этом ТАСС во вторник, 28 августа, рассказал источник в экстренных службах региона.

Эшелон следовал на полигон, располагающийся под Читой. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Неизвестные напали на военный эшелон в ночь на понедельник, 27 августа, на станции «Петровский завод» (Забайкальский край). В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) уточнили, что нападавшие не отреагировали на предупредительный выстрел, после чего караульный открыл огонь на поражение. Один человек был убит, еще нескольким удалось скрыться.

В ведомстве добавили, что действия караульного соответствовали положениям устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил России.

Личность убитого уже установлена. Им оказался местный житель Антон Жданов 1989 года рождения. В администрации города Петровск-Забайкальский уточнили, что погибший был связан с криминалом. В день нападения он отмечал день рождения в кафе около вокзала.

Учения «Восток-2018» станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Они пройдут с 11 по 15 сентября текущего года. Маневры получили международный статус. В них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

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