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РЕН ТВ покажет блокбастеры крупнейших киностудий мира

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Телеканал РЕН ТВ заключил контракты по показ фильмов крупнейших киностудий мира в прайм-тайм и выходные дни. Зрители смогут ознакомиться с новыми блокбастерами компаний Marvel Studios, Sony Pictures и Warner Bros.

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Как отмечают представители канала, руководство впервые заключило партнерские контракты с такими крупными мировыми мейджорами. При этом благодаря существующим соглашениям уже в августе доля прайм-тайма выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а средняя доля кинопоказа составила 6,6%.

В эфире РЕН ТВ пройдет показ 2 частей «Мстителей», трилогии «Железный человек», а также фильмы о приключениях Капитана Америки, стражей Галактики, Человека-муравья и Доктора Стрейнджа. Помимо этого зрители увидят фильм «Бэтмен против Супермена», все части «Человека-паука», 4 части «Терминатора» и блокбастеры «Джуманджи: Зов джунглей», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Разлом Сан-Андреас», «Три Икса: Мировое господство».

При этом осенью 2018 года на телеканале состоится премьера сериала «Британия» – остросюжетного проекта о борьбе кельтских воительниц с римскими легионерами.

При этом за лето 2018 года средняя доля телесмотрения канала РЕН ТВ составила рекордные 6,6% в возрастной аудитории «Все 25–54», а в августе телеканал установил исторический рекорд по среднемесячной доле: 6,7% в целевой аудитории.

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