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За лето 2018 года РЕН ТВ установил рекорд по доле телесмотрения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Летом 2018 года средняя доля телесмотрения канала РЕН ТВ составила рекордные 6,6% в целевой возрастной аудитории «Все 25–54». По данным исследовательской компании Mediascope, это лучший результат лета за все годы вещания телеканала.

При этом по сравнению с 2014 годом его аудитория выросла на 51%. Так, в августе РЕН ТВ установил исторический рекорд по среднемесячной доле: 6,7% в целевой аудитории, это на 44% больше зрителей, чем четыре года назад.

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При этом СМИ усилило лидерские позиции в качестве главного канала среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, оно заняло первое место с долей 9,4% — с большим отрывом от конкурентов. В августе ежедневные выпуски новостей смотрело больше зрителей-мужчин, чем информационные выпуски любого другого российского телеканала.

Этим летом все блокбастеры телеканала показали высокие результаты, причем некоторые из них установили собственные рекорды. С начала года лучшие цифры были отмечены у программ «Военная тайна» Игоря Прокопенко и «Самой полезной программы» Владимира Щеглова.

Среди главных развлекательных блокбастеров лета оказались шестой и седьмой сезоны сериала «Игра престолов», которые канал показал за один день в июне. Два сезона собрали в среднем 10,3% всех телезрителей страны в возрасте от 25 до 54 лет.

В новом телесезоне РЕН ТВ предложит аудитории блокбастеры: информационные, документальные, художественные, потребительские и музыкальные. С 3 сентября айдентика телеканала соответствует остросюжетному контенту.

РЕН ТВ входит в состав частного мультимедийного информационного центра «Известия», созданного также на базе новостных служб Пятого канала, телеканала «78», интернет-портала iz.ru, телеканала iz.ru и газеты «Известия».

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