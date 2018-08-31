Сотрудников телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» наградили почетными грамотами президента РФ

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций состоялась торжественная церемония награждения работников СМИ. Сразу 13 профессионалов мультимедийного информационного центра «Известия» и телеканала РЕН ТВ получили награды от замминистра Минкомсвязи Алексея Волина.

Сотрудников отметили почетными грамотами президента Российской Федерации.

Среди награжденных — Александр Воронов, главный специалист группы операторов ТЖК МИЦ «Известия»; Олег Деркач, оператор тележурналистского комплекса группы операторов ТЖК МИЦ «Известия»; Алексей Егоров, режиссер монтажа отдела видеомонтажа МИЦ «Известия»; Марина Еремина, менеджер по организации командировок МИЦ «Известия»; Анна Зорина, редактор отдела редакторов МИЦ «Известия».

Почетные грамоты президента РФ получили также Владимир Лузганов, заместитель начальника отдела сопровождения пользователей телеканала РЕН ТВ; Владимир Маслакович, начальник отдела подготовки видеоматериалов телеканала РЕН ТВ; Александр Мостославский, обозреватель отдела корреспондентов МИЦ «Известия»; Денис Солдатиков, ведущий программы отдела выпуска новостей МИЦ «Известия».

Среди награжденных — Александр Сотников, главный специалист группы обслуживания ТЖК МИЦ «Известия»; Юрий Тюнев, оператор тележурналистского комплекса группы операторов ТЖК МИЦ «Известия»; Алексей Фоминцов, оператор тележурналистского комплекса группы операторов ТЖК МИЦ «Известия», и Андрей Чекарев, заместитель начальника отдела операторов МИЦ «Известия».

В июле генерального директора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина наградили премией «Медиаменеджер России – 2018» в номинации «Интернет-СМИ». Глава компании получил почетную статуэтку чайки за запуск первого мультимедийного информационного центра, не имеющего аналога в России, который работает во всех средах (ТВ, Digital и принт).