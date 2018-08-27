Телеканал «Известия» расширил аудиторию

Телеканал «Известия» (IZ.RU) увеличивает аудиторию и становится доступнее для жителей России. IZ.RU приходит в аэропорты, бизнес-центры, транспорт и другие общественные места.

В августе аэропорт Симферополя оборудовали экранами с круглосуточной трансляцией телеканала «Известия». Посмотреть сюжеты IZ.RU можно в зале ожидания вылета, бизнес-зале, вип-зале. Также планируется оборудовать дополнительными мониторами залы регистрации и прибытия.

«Мы приняли решение транслировать в аэропорту канал «Известия», в первую очередь, для повышения комфорта наших пассажиров. Теперь они могут оставаться в курсе самых важных событий и просто приятно проводить время в ожидании вылета за просмотром интересных сюжетов. Канал очень информативен, содержит большое количество необычной инфографики, и, что особенно важно для массовых мест, его можно смотреть без звука, все сюжеты снабжены текстовыми титрами. Судя по отзывам, наши пассажиры довольны», — заявил представитель аэропорта Игорь Лаптев.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин отметил, что телеканал создавался изначально как динамичный, современный и качественный информационный ресурс.

«Здесь много новостей, интересных видеороликов, необычных съемок. Сейчас телеканал набирает популярность, мы видим высокий интерес к его трансляции со стороны операторов различных экранов в местах с большим количеством людей. Можем с уверенностью сказать, что качество контента отвечает самым высоким запросам и дальше будет только повышаться», — рассказал он.

Общая аудитория телеканала составляет 67 млн человек, и эта цифра продолжает расти.

Телеканал круглосуточно доступен абонентам кабельных операторов по всей стране, в частности, таких как «Триколор», «Ростелеком», «НТВ Плюс», «МТС», «Билайн», «Акадо» и других. Телеканал можно посмотреть на интернет-портале IZ.RU.