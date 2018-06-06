От газеты до книги

6 июня у исторического здания газеты «Известия» на Тверской прошел литературный марафон, кульминацией которого стала презентация мультимедийной книги «Известия. История века».

Сотни ценителей литературы собрались в сквере на Пушкинской площади. С утра у памятника поэту, день рождения которого стал Днем русского языка, читали стихи. Москвичи могли услышать любимые строки в исполнении Вениамина Смехова и Дарьи Мороз. Ну, а вечером началось мероприятие МИЦ «Известия» по случаю выхода книги.

«Известия. История века» — рассказ о столетней истории газеты, а следовательно — и истории всей страны. Главные действующие лица книги — политики, писатели, актеры, полководцы, журналисты, революционеры, художники, ученые — те, кто становился героями газетных публикаций.

Повествование выстроено как летопись: в архивных документах, выдержках из старых номеров и новых текстах перед читателем последовательно проходят события 100 лет, начиная с февраля 1917-го. А воспользовавшись смартфоном или планшетом, можно считать соответствующие рубрикам QR-коды и попасть на сайт исторического проекта «100 лет — 100 дней» (100.iz.ru). Там еще больше интересных подробностей, представленных в мультимедийном формате: видео, инфографика, фотогалереи, архивные полосы.

Представить юбилейное издание на Пушкинскую площадь пришли авторы книги — известные писатели, фотографы, журналисты, редакторы. Они рассказали о том, как создавалась «летопись» «Известий» и какое участие в этом приняли выдающиеся советские литераторы.

Среди постоянных авторов газеты были Демьян Бедный, Илья Ильф и Евгений Петров, Максим Горький и Владимир Маяковский. Именно сотрудничество «Известий» и Маяковского, 125-летие со дня рождения которого отмечается этим летом, стало одной из центральных тем мероприятия.

Поэт работал в газете пять лет. О том, как воспринимал его коллектив редакции и какую роль в биографии Маяковского сыграл Ленин, рассказал со сцены ведущий мероприятия, автор передачи «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ Андрей Добров.

— Первым произведением Маяковского, напечатанном на страницах «Известий», стало стихотворение «Прозаседавшиеся». Главный редактор Юрий Стеклов не очень любил поэта, поэтому не хотел публиковать его стихи. И пока главред был в командировке, ответственный секретарь газеты Осаф Литовский решился на публикацию Маяковского. Вернувшись, Стеклов устроил разнос, но тут оказалось, что стихотворение очень понравилось Ленину. И этот факт решил судьбу Маяковского в «Известиях», — напомнил Андрей Добров.

Подобных сюжетов в жизни газеты было множество. Судьба отечественной литературы и, шире, русского языка тесно переплетена с жизнью «Известий». Поэтому на презентации книги звучали не только рассказы и воспоминания, но и поэзия. Зрители, удобно расположившись на лестнице Театра мюзикла, внимательно слушали стихи Маяковского в исполнении актеров, режиссеров, музыкантов. Перед публикой выступили Филипп Григорьян, Наум Блик, Лев Киселев (RE-pac), Андрей Родионов, Влад Отрошенко, Сергей Васильев и другие.

— Мы рады, что презентация книги проводится в день рождения Пушкина, он же — День русского языка. Как и Пушкин в свое время, Маяковский обогатил наш язык. А поскольку Маяковский, поэзия и «Известия» неразрывно связаны, мы решили встретиться с ценителями художественного слова и объединить чтение стихов с рассказом об истории издания. В этом читается связь времен, — поделился один из авторов книги председатель Исторического клуба «Известий» Станислав Сергеев.

Творчество поэта актуально по сей день. Многие считают его родоначальником жанра рэп-баттла. Ведь еще 100 лет назад состоялась знаменитая стихотворная «битва», в которой участвовали Владимир Маяковский, Константин Бальмонт и Игорь Северянин. Сегодня классики, а тогда — молодые бунтари, они бились за звание «Короля поэтов».

Современные молодые поэты решили бросить вызов великим предшественникам и друг другу. В финальной части литературного марафона на сцену вышли фристайлеры Kingsize, Серж Ант, #Наполусогнутых, Банкир, Садков, Майя, Yasya и Василий Теркин и устроили поэтическое сражение. Выступление получило ироничное название «От Пушкина до «Известий» шагов двести». И убедительно продемонстрировало ту самую связь времен, преемственность поколений, без чего русский язык и литература немыслимы. Как, впрочем, и история «Известий».