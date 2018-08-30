Телеканал РЕН ТВ покажет фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире», который стал режиссерским дебютом Ренаты Литвиновой в музыкальном кино.

Концерт на сцене Зеленого театра московского парка Горького состоялся в июне 2007 года в рамках тура Земфиры «Дежа Вю». Во время выступления певица исполнила свои известные хиты из разных альбомов, но композиции звучали в новой аранжировке.

В фильме-концерте также можно будет услышать откровенные монологи Земфиры. Исполнительница делится своими мыслями о себе, о музыке и других вещах.

Фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире» выйдет в эфир в воскресенье, 2 сентября, в 23:30.