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РЕН ТВ покажет фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире»

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Фото: Централ Партнершип
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Телеканал РЕН ТВ покажет фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире», который стал режиссерским дебютом Ренаты Литвиновой в музыкальном кино. 

Концерт на сцене Зеленого театра московского парка Горького состоялся в июне 2007 года в рамках тура Земфиры «Дежа Вю». Во время выступления певица исполнила свои известные хиты из разных альбомов, но композиции звучали в новой аранжировке.

В фильме-концерте также можно будет услышать откровенные монологи Земфиры. Исполнительница делится своими мыслями о себе, о музыке и других вещах.

Фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире» выйдет в эфир в воскресенье, 2 сентября, в 23:30.

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