Минфин не планирует вводить минимальную розничную цену на пиво

Министерство финансов пока не планирует вводить минимальную розничную цену на пиво. Об этом заявил замглавы ведомства Илья Трунин.

При этом ведомство готово обсуждать такую меру, сообщает ТАСС.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что пивовары неоднократно предлагали такую меру и ведомство намерено вынести этот вопрос на обсуждение в Минфине.

21 августа сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило поднять минимальную розничную цену на коньяк и шампанское. Формула расчета объективной стоимости алкогольных напитков введена по поручению Минфина. Цифры устанавливались, исходя из цены сырья и себестоимости продукта.

Новая минимальная цена на водку в России вступила в силу 20 августа, она составила 205 рублей за 0,5 л.