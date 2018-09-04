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Серена Уильямс призналась во вступлении в секту

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Фото: REUTERS/Robert Deutsch/USA TODAY Sports
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Американская теннисистка Серена Уильямс во время пресс-конференции на турнире US Open заявила, что состоит в секте «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ) и поэтому не планирует отмечать день рождения своей дочери Алексис Олимпии, родившейся 1 сентября 2017 года.

«Олимпия не празднует дни рождения. Мы Свидетели Иеговы, мы таким не занимаемся», — цитирует бывшую первую ракетку мира «Газета.ру».

В 2017 году организация «Свидетели Иеговы» была признана в РФ экстремистской и запрещена.

25 августа сообщалось, что Серене Уильямс не разрешили участвовать в соревнованиях в слишком облегающем «костюме кошки».

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