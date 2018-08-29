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Деньги на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде закончились

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В Нижнем Новгороде в 2018 году был выполнен масштабный ямочный ремонт дорог. Состояние полотна многих улиц приведено к нормативному. Однако бюджет, выделенный на эти цели, исчерпан. Об этом говорится на сайте проекта «АнтиЯма-НН».

В сообщении указывается, что вся информация, которая была прислана жителями города о поврежденных участках, будет передана районным администрациям и в будущем они учтут это при формировании планов ремонтов. При этом отмечается, что ремонт дворов, которые являются собственностью многоквартирных домов, должны выполнять собственники.

ИА «НьюсНН» уточняет, что проект «АнтиЯма-НН» запустила администрация Нижнего Новгорода в апреле 2018 года. Для того чтобы участок дороги был включен в план работ, жители должны оставить в сообществе заявку. Все данные передаются в департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

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