Ремонт дороги под Нижним Новгородом обещают завершить раньше срока

Ремонт участка автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров планируют завершить раньше срока. Это стало ясно после проведенной на месте проверки общественными контролерами.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общественные контролеры провели первый выезд для проверки ремонта на участке. В мероприятии приняли участие руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по ПФО Анатолий Добродий, представитель общественного совета при министерстве транспорта и автомобильных дорог области Михаил Егоров и координатор проекта «Безопасные дороги» в регионе Станислав Прокопович.

Как рассказал Добродий, контролеры убедились, что на объекте ведут работы квалифицированные дорожники, используется современная техника и собственные материалы для нанесения дорожного покрытия. Во время проверки нарушений не обнаружено, сообщает ИА «НьюсНН».

На данный момент ведется ремонт отрезка протяженностью 4,5 км. Результаты проверки показали, что работы могут быть завершены ранее заявленного срока сдачи. Точные сроки не известны. Ремонтные работы ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, для того чтобы провести проверку, две недели назад общественные контролеры прошли соответствующее обучение. Их научили определять дорожные дефекты и причины их возникновения. Предполагается, что благодаря таким проверкам качество выполненных дорожных работ будет более эффективным.