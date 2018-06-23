Новую дорогу построят в Челябинской области за 100 млн рублей

Новая автомобильная дорога, соединяющая Писклово и Кораблево, появится в Еткульском районе Челябинской области до конца года. Стоимость работ составит 99,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на данный момент под строительство подготовлена территория, расчищена дорожная полоса, устанавливается земляное полотно из скального грунта. Протяженность трассы составит 8,7 км, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

На реализацию проекта из бюджета области выделено 99,5 млн рублей. Дорога призвана соединить между собой два населенных пункта области.

Данный отрезок дороги начали восстанавливать в 1999 году, но так и не завершили работы из-за нехватки средств. Строительство было восстановлено в этом году по поручению губернатора области Бориса Дубровского.