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Правительство Омской области потратит 800 млн рублей на объезд Казахстана

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Правительство Омской области планирует выделить почти 800 млн рублей на строительство новой дороги в Павлоградском и Русско-Полянском районах. Трасса будет дублировать отрезок дороги Омск – Русская Поляна, который проходит на территории Казахстана.

Исходя из документации, дорогу предстоит проложить от села Милоградовка в Павлоградском районе до села Алабота в Русско-Полянском районе. Протяженность трассы составит 18 км, сообщает ИА «Город 55».

В общей сложности на работы планируют направить 798 млн рублей. Реализовать проект предполагается до 15 сентября 2020 года.

По словам начальника Управления дорожного комплекса Омской области Дмитрия Христолюбова, причина строительства нового участка в том, что Казахстан намерен перекрыть 9 км трассы, которые проходят по его территории. Ранее чиновники соседнего государства неоднократно выражали претензии по данному поводу.

Аукцион объявило правительство Омской области. Подрядчик должен определиться в начале июля 2018 года.

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