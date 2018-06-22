Подписано соглашение о строительстве Западного обхода Орла

Соглашение о начале строительства Западного обхода Орла подписало правительство Орловской области и ЗАО «Русская холдинговая компания». Дорога должна связать брянское и курское направления и разгрузить дороги Орла.

Как уточняет InfoOrel.ru, строительство должны закончить до 2020 года. Протяженность трассы составит 15 км. По словам главы региона Андрея Клычкова, проект не предусматривает бюджетного финансирования. Следовательно, дорога будет платной.

В течение ближайших месяцев должна появиться проектная документация. Подготовка строительства уже ведется.

Портал iz.ru ранее сообщал о строительстве платной магистрали в Хабаровском крае. Она должна связать федеральные трассы «Восток», «Уссури» и «Амур». В начале июня дорожники отчитались об опережении графика строительства. Его окончание запланировано на 2020 год.