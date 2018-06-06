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Дорожники отчитались об опережении графика на обходе Хабаровска

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Работы на платной автомобильной дороге «Обход Хабаровска км 13 — км 42» ведутся с опережением графика. Об этом сообщил генеральный подрядчик проекта.

Компания отчиталась о достижении плановых показателей на два месяца раньше срока. В работах по устройству земляного полотна, строительству путепроводов и развязок трудятся около 500 человек. Началось строительство восьми мостов, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Платная магистраль должна связать федеральные трассы «Восток», «Уссури» и «Амур». В дальнейшем она обеспечит выход на дороги Китая. Окончание строительства запланировано на 2020 год.

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