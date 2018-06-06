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Участок дороги в обход Твери открыли после реконструкции

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Участок федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери от 156-го до 179-го км торжественно открыли после продолжительной реконструкции в преддверии старта матчей чемпионата мира по футболу 2018 во вторник, 5 июня.

Движение на участке уже запущено. Завершение работ обеспечило безопасное и непрерывное движение на протяжении всего объезда Твери. На реализацию проекта потребовалось 3,5 года, теперь пропускная способность дороги составляет 100 тыс. машин в сутки, сообщают «Тверские ведомости».

Реконструкция трассы велась с 2015 года. Проблемный участок в 2 км был расширен до шести полос, а северный подъезд к городу теперь имеет четыре полосы. Также были построены две автомобильные развязки на 164-м и 173-м км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, надземные пешеходные переходы и другие элементы.

На церемонии открытии участка дороги присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт и другие важные лица.

Игорь Руденя в своей речи поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта, и отметил, что этот день является новым этапом в развитии сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на увеличение полос и интенсивности транспорта, была обеспечена безопасность движения. Росавтодор построил надземные переходы, что также является возможностью для развития прилегающих территорий.

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