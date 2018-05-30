Трассу на границе Южного Урала с Казахстаном перекроют из-за ремонта

На трассе А-310 в Челябинской области, которая соединяет столицу Южного Урала и Казахстан, с 25 мая введено ограничение движения в связи с ремонтными работами.

Ремонтные работы будут вестись в 30 км от пограничного пункта «Бугристое» и далее по трассе. Во время ремонта перекроют одну из полос и введут реверсивное движение. Завершить работы планируется до 20 сентября 2018 года, сообщает ИА «Ура.ру».

Как рассказали в управлении федеральных автодорог Южного Урала, верхнее покрытие трассы планируется снять, заделать трещины и выровнять полотно, а после этого положить новый асфальт, досыпать обочины. На новом покрытии появится новая разметка.

Ремонтные работы ведутся за счет Федерального дорожного фонда на 2018 год.