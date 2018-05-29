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Ремонт дорог в Твери ведется круглосуточно

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В мае с помощью горячего асфальтобетона в Твери отремонтировано около 8 тыс. кв. м дорог. При составлении плана улиц принимались во внимание данные ГИБДД, результаты мониторинга состояния дорожной сети и обращения жителей.

Рабочие срезают асфальт большими картами, чтобы результат был долговечным. Для того чтобы не затруднять движение автомобилей, асфальт укладывают по ночам, сообщают Тверские ведомости.

В этом году в Твери будут завершены масштабные работы по реконструкции путепровода на Московском шоссе, планируется начать капитальный ремонт путепровода на Бурашевском шоссе, а также капитальный ремонт проезда вдоль дома № 20 по Двору Пролетарки до улицы Большевиков. 

Как писал портал iz.ru, масштабные ремонтные работы проводятся на улице Гагарина в Липецке. К концу лета благоустройство полностью завершится. В частности, планируются модернизация светофоров, обустройство тротуаром, озеленение и создание велодорожки. Стоимость проекта составляет 317 млн рублей. Все работы ведутся в ночное время.

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