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Мэрию Биробиджана оштрафовали за плохой ремонт дорог

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Управление ЖКХ мэрии Биробиджана и его начальник оштрафованы за несоответствие требованиям технических стандартов некоторых участков городских дорог. Ведомство и его руководитель Павел Былинкин должны выплатить 120 тыс. рублей. Решение было принято после проверки качества ремонта, которую проводили ГИБДД и прокуратура.

Кроме несоответствия стандартам, на участках дорог отсутствуют дорожные знаки, на дорожном покрытии обнаружены выбоины и просадка полотна, что не обеспечивает безопасность движения, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на областную прокуратуру.

По результатам проверки были возбуждены административные дела по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения». Решение о штрафе в отношении начальника управления городской администрации и самого управления было принято Биробиджанским районным судом.

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