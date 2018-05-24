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Улицу Гагарина в Липецке радикально изменят к концу лета

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Масштабные ремонтные работы проводятся на улице Гагарина в Липецке. К концу лета благоустройство планируют полностью завершить. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент на улице полностью демонтировано старое покрытие и продолжается демонтаж и установка бордюрного камня. В рамках работ предусматривается модернизация светофоров, обустройство тротуаром, озеленение и работы по водоотведению. Также планируется создать велодорожку на одном из отрезков, сообщает GOROD48.

Стоимость проекта составляет 317 млн рублей. Специалисты и горожане подтвердили, что реконструкция и изменение схем движения по улице не требуется. Все работы ведутся в ночное время.

Улица Гагарина — одна из основных магистралей города. Ее протяженность составляет около 5 км. Транспортный поток в часы пик достигает порядка 1,6 тыс. автомобилей в час, но благодаря достаточной ширине пробок удается избежать.

Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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