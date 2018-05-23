Остатки деревянной мостовой обнаружили при ремонте улицы в Кемерово

На Советском проспекте в Кемерово дорожники во время капитального ремонта нашли под слоем асфальта деревянные остатки старой дороги, сообщают «Вести-Кузбасс». По таким мостовым раньше ходили пешеходы и лошади.

Старинную улицу планируется оставить под асфальтом, так как демонтаж требует много времени и дополнительных средств, передает Сибирское агентство новостей. В этом году при ремонте будет использоваться новая для кемеровских магистралей технология укладки геосетки.

Портал iz.ru сообщал, что ученые из Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до н.э. на Таманском полуострове обнаружили бронзовый шлем коринфского типа. Подобную амуницию носили воины Греции. Находка относится к группе «Гермиона» и датируется первой четвертью V века до н.э.