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Составлен рейтинг стран с худшими дорогами

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Эксперты назвали страны с худшими и лучшими дорогами в мире. Список составлен по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017/18 годов.

В рейтинг вошли 137 стран. Качество дорог оценивалось по шкале от 1 до 7. Примечательно, что ни одно государство не набрало высший балл.

На первом месте среди лучших дорог мира оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), набравшие 6,4 балла. На втором Сингапур (6,3 балла). Замыкает тройку лидеров Швейцария (6,3 балла).

Также в топ-10 вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6,0 баллов), Португалия (6,0 баллов), Австрия (6,0 баллов) и США (5,7 балла).

Из стран бывшего СССР лучшими признаны дороги в Азербайджане, Литве и Эстонии — 36-е, 37-е и 38-е места соответственно.  

Худшими стали дороги Мавритании. Эксперты поставили этой стране 2 балла, в общем списке она заняла последнее 137 место.

На втором месте в списке самых плохих дорог — Демократическая республика Конго (2,1 балла), следом расположилось Гаити (2,1). По 2,2 балла набрали Мадагаскар и Гвинея.

В десятке оказались Йемен (2,3), Парагвай (2,4), Украина (2,4), Молдавия (2,5) и Мозамбик (2,5).

Россия в общем рейтинге располагается на 114 месте. При этом эксперты отметили положительные тенденции в изменении качества дорог в нашей стране.

В феврале сообщалось, что кабмин выделил регионам более 17 млрд рублей на развитие автодорог. Позже некоторым из них направили дополнительные средства. Так, в апреле республика Удмуртия получила еще 200 млн рублей на развитие дорожной отрасли.

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