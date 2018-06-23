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Дороги и развязку начали ремонтировать в Глазове

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Несколько городских дорог и Южную кольцевую развязку начали ремонтировать в Глазове, Удмуртская Республика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пятницу, 22 июня, сразу на нескольких городских участках стартовали дорожные работы. На кольцевой дороге пока что снимают старый асфальт, после этого рабочие перейдут к выравниванию и укладке нового покрытия, сообщает ИА «Сусанин».

Помимо этого, дорожники начали восстановительные работы еще на нескольких участках. Например, на улицах Вятской и Гоголя, Красногорском тракте появился новый асфальт, на улице Парковой укрепляют обочины, а на Кирова ремонтируют колодцы.

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