Игра на нервах

Чем бы ни закончился первый полуфинал, жители Франции обречены на печаль. На вселенскую, если проиграет их сборная. Либо на небольшую, в обнимку с триумфом, если неудача постигнет их кумира Тьерри Анри, работающего в штабе бельгийцев. Подробности – в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Бельгийцы уже сдали зачёт?

Заочную предматчевую дуэль на пресс-конференциях тренеры соперничающих команд Дидье Дешам и Роберто Мартинес … проиграли вчистую. Не друг другу, конечно, – собственным нервам и разуму.

Испанец, возглавляющий Бельгию, рассуждал так, словно самое тяжелое для его команды уже позади, и Франция, не говоря уже об англичанах с хорватами, – не чета бразильцам, побежденным «красными дьяволами» в четвертьфинале. Накануне встречи с пятикратными завоевателями Кубка мира он по-хорошему завидовал их победным традициям, передающимся из поколения в поколение. Из его слов можно было уяснить, что Бразилия занимает сознание Мартинеса 24 часа в сутки много дней подряд, и подготовка к матчу ведется чрезвычайно скрупулезная.

Нельзя исключать, кстати, что команду Тите испанец предметно изучил еще до чемпионата, потому и не побоялся выйти на нее из группы, хотя Бельгия, с ее-то мастерством, запросто могла схитрить и уступить в последнем туре наивным англичанам, отправив тех в жернова Неймара и Коутиньо.

А теперь дон Роберто излучал спокойствие и уверенность, за которыми несложно усмотреть браваду. «Сейчас наша команда и вся Бельгия стоит на пороге уникальной, невероятной возможности. Нужно постараться доказать, что вся та усердная работа, которую в стране проделали за последние 10-15 лет, была проведена не впустую. Участие в полуфинале чемпионата мира, без сомнения, уже достижение, но шанс исполнить заветную мечту заставляет кровь бурлить, а нас – испытывать легкое волнение». В прошлый раз Мартинес предпочитал не загадывать и говорить о реалиях, а не о мечтах.

Или вот еще: «Бельгийский футбол уникален: это техничные игроки с невероятными мозгами. Сейчас у нас не просто набор футболистов, а настоящая команда, коллектив. Его создание длилось два года. Мы стремились объединиться и стать лучше все вместе. Мы все вместе хотели заставить бельгийцев гордиться собой. И мы этого добились».

Время для гордости на чемпионатах мира обычно наступает, когда сданы контрольные работы, решены все главные задачи, и дальше начинаются факультативные занятия. Кажется, тренер рискует не настроить игроков на полуфинал всерьез. Впрочем, он и сам уже проговорился: «Индивидуальные качества французов такие же, как у бразильцев. Чуть расслабишься – и они сделают результат. Ни в коем случае нельзя выйти на этот матч с мыслью, что самое сложное уже позади». Тот, кто допускает и озвучивает возможность недооценить противника, – на секундочку, Францию, и, еще на секундочку, в полуфинале! – очевидно, весьма самоуверен и не готов поработать психологом в раздевалке, ограничившись стандартной мантрой «нельзя недооценивать».

Посмотрим, спасет ли ситуацию Тьерри Анри, чей чемпионский опыт неоценимо помог бельгийцам в матче с Бразилией. Правда, сегодня у помощника Мартинеса страшный день, ведь противостоять ему и его нынешней команде будет родная Франция. Одно дело – отбирать титулы у соотечественников на клубном уровне, и совсем другое – на чемпионате мира.

Высокомерный карлик

Дидье Дешам, в свою очередь, переходил на личности. Про Анри, с которым они вместе выигрывали ЧМ-98, упомянул вскользь («Я его очень уважаю»), зато о главном тренере сборной Бельгии отозвался свысока: «Не хочу оскорблять Мартинеса, но пока еще он пользуется тем, что создал предшественник Марк Вильмотс, и фантастическим талантом этого поколения футболистов, представляющих ведущие клубы Европы. Будем справедливы – этим надо уметь пользоваться. Пока у Мартинеса получается, но теперь ему придется встретиться со сборной Франции».

Обычно таким образом, принижая соперника, самоутверждаются новички. Тренерам состоявшимся, заслуженным, свойственно уважение к коллегам. У Дидье, судя по всему, есть сомнения в собственной состоятельности и заслугах.

Было очевидно, что Дешам изрядно нервничает. На вопрос о состоянии Юмтити он практически отмахнулся: «Ничего особенного с ним не случилось. У всех бывают такие повреждения». О Канте выразился так: «Хочется, чтобы он приносил команде больше пользы. Нужно не просто отобрать мяч, но и доставить его в нужную точку. Он умеет это делать», – намекая, что в сборной это умение опорник «Челси» пока не применяет.

Одно хорошо: наставник французов не считает задачу решенной и воспринимает полуфинал лишь как этап соревнований, а не рубеж. У Дешама поинтересовались, стимулирует ли его редкая возможность стать чемпионом мира и в статусе игрока, и в статусе тренера, что до сих пор удавалось только легендарным Марио Загалло и Францу Беккенбауэру. «На данный момент я всего лишь участник полуфинала. Отвечу вам, если мы пройдем дальше», – отбился он.

Нет сомнений, морально Франция будет подготовлена к игре лучше бельгийцев.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Этот матч, скорей всего, определит не только финалиста и потенциального фаворита в споре за Кубок мира, но и обладателя «Золотого мяча» чемпионата – с претензией на такой же трофей по итогам года. Кандидатов четверо – французы Гризманн и Мбаппе при поддержке Погба, а также бельгийцы Азар и Де Брейне при содействии Лукаку. Еще двое – вратари Льорис и Куртуа – разыграют меж собой, если сегодня не напортачат, «Золотую перчатку» лучшего голкипера ЧМ.

Перечисленные звенья и персоны абсолютно равносильны. Обе группы атаки великолепно проводят быстрые выпады, обладают фантастической скоростью, техникой и точностью передач и завершающих ударов. Бельгийская – более мощная, силовая, но французская куда изобретательней. Они вполне могут устроить голевую феерию, наподобие 4:3. Хотя их замечательные вратари, разумеется, будут против.

А вот по линиям небольшой перевес у Франции. Их оборона более плотная и строгая, да и мастерства у Варана, Юмтити, Павара и Эрнандеса побольше, чем у Вертонгена, Алдервейрелда, Менье и Шадли с Карраско. Разве что Компани находится на том же уровне, что и французы. То же самое – в середине поля, где класс Погба, Канте, Матюиди превосходит возможности Витселя и Феллаини, и даже если Мартинес вернется к тактике с Мертенсом в атаке и Де Брейне в полузащите, это не уравняет шансы.

Кроме того, сам по себе стиль французов – перекрывать все зоны и терпеливо ждать чужих ошибок – заточен под такие команды, как Бельгия или пройденный только что Уругвай. Гораздо сложнее играть против залихватской, несбалансированной Аргентины, которая сама для себя была загадкой.

Бельгийцам больше нравится, когда на них бестолково напирают, оголяя тылы, – но Франция как раз не из таких. Она будет для соперника зеркалом, смотреться в которое тот не любит, начиная спешить и форсировать события. Подловить французов на увлеченности нападением «красные дьяволы» могут только в одном случае: если им удастся забить первыми, вынудив оппонента отыгрываться. При счете 0:0 они больше рискуют нарваться на сокрушительный удар – просто в силу огненного характера. Ну и, как уже было упомянуто выше, настроя.

Сегодня вечером следите за матчем Франция – Бельгия на сайте "Спорт-Экспресс”.