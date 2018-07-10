Фламандское дерби

10 июля в Санкт-Петербурге сборные Франции и Бельгии разыграют путевку в финал чемпионата мира в России. Две европейские команды, которые изначально считались одними из главных фаворитов мундиаля, на стадии плей-офф обыгрывали всех своих соперников в основное время. По мнению большинства экспертов, победитель предстоящего матча станет основным претендентом на Кубок мира.

Левая часть турнирной таблицы ЧМ-2018 оказалась крайне сложной: французам пришлось пройти сборные Аргентины и Уругвая, а бельгийцам — команды Японии и Бразилии. В противоположной части состав участников выглядел немного скромнее, поэтому уже сейчас поединок Франции и Бельгии называют «досрочным финалом чемпионата».

— Вполне вероятно, что именно победитель полуфинала Франция–Бельгия станет в итоге и чемпионом мира, — сказал «Известиям» бывший наставник сборной России Борис Игнатьев. — В любом случае триумфатор этой пары точно будет фаворитом в финале. Бельгийцы и французы показывают яркий футбол на этом турнире, обе команды обладают очень сильным подбором игроков, и обе достойны победы на мундиале.

Сборная Франции набирала форму от матча к матчу. При этом групповой этап «трехцветные» провели не слишком уверенно. С трудом обыграв команды Австралии (2:1) и Перу (1:0), в последнем туре подопечные Дидье Дешама выдали унылую ничью с датчанами (0:0) — болельщики даже освистали обе сборные за пассивность. Выйдя в плей-офф, французы стали демонстрировать более уверенный и красивый футбол, в 1/8 финала обыграв аргентинцев (4:3), а в четвертьфинале — уругвайцев (2:0).

— Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии. Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку, — сказал «Известиям» защитник сборной Франции Бенджамин Павар. — Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку. Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии. Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом чемпионате мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха.

Бельгийцы демонстрировали свой высокий класс изначально. На групповом этапе они набрали максимум очков, уверенно переиграв команды Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0). В первом матче плей-офф подопечные Роберто Мартинеса добились волевой победы над сборной Японии (3:2), проигрывая в ходе матча со счетом 0:2. А в четвертьфинале оказались сильнее самой титулованной команды мирового футбола — Бразилии (2:1).

— Тот футбол, который сейчас показывает сборная Бельгии, — результат долгой и кропотливой работы, — добавил Борис Игнатьев. — В стране поменяли подход к воспитанию футболистов, и это дало свои плоды. У бельгийцев выросло невероятное поколение игроков, и они по праву могут рассчитывать на самые высокие места на любых турнирах. В этом направлении нам стоит поучиться у Бельгии.

Французы становились чемпионами мира лишь однажды. Случилось это в 1998 году на домашнем для «трехцветных» мундиале. Бельгийцы же, в свою очередь, еще ни разу не выигрывали трофей. Пока их лучшим результатом является четвертое место на Кубке мира 1986 года в Мексике.

— Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого, — сказал «Известиям» один из лидеров сборной Бельгии, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. — У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места. Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории. Но мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата.

К предстоящему матчу приковано невероятное внимание не только спортивной, но и политической общественности. Полуфинальную игру планирует посетить президент Франции Эммануэль Макрон. Также о намерении посетить Санкт-Петербург заявил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Победитель полуфинала Франция–Бельгия узнает своего соперника по решающей игре 11 июля, когда во втором полуфинале сойдутся сборные Англии и Хорватии. Матч за третье место состоится в Петербурге 14 июля, а финал пройдет на следующий день в Москве на стадионе «Лужники».

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