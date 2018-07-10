Король и глава МИД Бельгии посетят матч полуфинала ЧМ-2018 в Петербурге

Полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге, где встретятся сборные Бельгии и Франции, посетят бельгийский король Филип и глава МИДа страны Дидье Рейндерс. Премьер-министр Шарль Мишель не будет присутствовать на стадионе. Об этом сообщили в посольстве Бельгии.

Король Филип и министр иностранных дел Рейндерс прилетят в Северную столицу вечером 10 июля, незадолго до матча, а покинут страну утром 11 июля, уточняет ТАСС.

В их программе не запланировано встреч с российскими высокопоставленными лицами.

Матч между сборными двух стран состоится 10 июля в 21:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург». Ранее стало известно,что футбольную встречу команд посетит президент Франции Эммануэль Макрон. На следующий день в московских «Лужниках» в полуфинале встретятся команды Англии и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Финальный матч пройдет в Москве 15 июля.