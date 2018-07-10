Прямой эфир
Сюжет:

Украинская федерация футбола объяснила ФИФА лозунг Виды «Слава Украине»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexandr Gusev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) заявление с объяснениями лозунга «Слава Украине», произнесенного хорватским защитником Домагоем Видой после победы над сборной России в ¼ финала чемпионата мира.

В ФФУ заявили, что Вида, как бывший игрок киевского «Динамо», имеет право выразить благодарность и уважение стране.

«Лозунг является приветствием <…> патриотическим символом независимости и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками. Этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и, например «Слава Хорватии» или «Слава Франции», –– говорится в заявлении.

В украинской федерации отметили, что для поддержки Виды направили обращение в ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также ФФУ поблагодарила хорватского защитника за публичное проявление уважения к Украине и поздравила сборную Хорватии с выходом в полуфинал ЧМ.

Напомним, 7 июля после матча Россия–Хорватия скаут хорватов Огнен Вукоевич и защитник Домагой Вида записали видеообращение, в котором прозвучал лозунг «Слава Украине». Это вызвало широкий общественный резонанс из-за явной политической направленности лозунга.

Специалиста отстранили от работы в сборной, а Вида получил предупреждение от ФИФА.

Позже Вукоевич принес извинения россиянам за слои слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФИФА оштрафовала Вукоевича за публикацию скандального видео
Сенатор назвал слова Виды попыткой испортить праздник

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017