Украинская федерация футбола объяснила ФИФА лозунг Виды «Слава Украине»

Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) заявление с объяснениями лозунга «Слава Украине», произнесенного хорватским защитником Домагоем Видой после победы над сборной России в ¼ финала чемпионата мира.

В ФФУ заявили, что Вида, как бывший игрок киевского «Динамо», имеет право выразить благодарность и уважение стране.

«Лозунг является приветствием <…> патриотическим символом независимости и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками. Этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и, например «Слава Хорватии» или «Слава Франции», –– говорится в заявлении.

В украинской федерации отметили, что для поддержки Виды направили обращение в ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также ФФУ поблагодарила хорватского защитника за публичное проявление уважения к Украине и поздравила сборную Хорватии с выходом в полуфинал ЧМ.

Напомним, 7 июля после матча Россия–Хорватия скаут хорватов Огнен Вукоевич и защитник Домагой Вида записали видеообращение, в котором прозвучал лозунг «Слава Украине». Это вызвало широкий общественный резонанс из-за явной политической направленности лозунга.

Специалиста отстранили от работы в сборной, а Вида получил предупреждение от ФИФА.

Позже Вукоевич принес извинения россиянам за слои слова.