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Сенатор назвал слова Виды попыткой испортить праздник

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Поступок игроков сборной Хорватии на xемпионате мира оставил неприятный осадок, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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Так он прокомментировал опубликованное в соцсетях видео, на котором защитник хорватской команды Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине». Позже спортсмены заявили, что это была лишь шутка.

«Есть отдельные личности, которые на фоне этой совершенно хорошей положительной атмосферы xемпионата решили своими действиями испортить праздник, который был у всех. И допустили подобное политическое высказывание, которое никак не соотносится с той игрой, которая состоялась», — цитирует Цекова РБК.

Он добавил, что хорватских футболистов, допустивших политические лозунги, надо было наказать санкциями. Сенатор обратил внимание на то, что если бы подобный инцидент произошел со сборной России, то «санкции бы были на всю катушку».

Международная федерация футбола (ФИФА) уже вынесла предупреждение Домагою Виде за неспортивное поведение, однако не стала его дисквалифицировать или штрафовать.

Встреча сборных России и Хорватии, прошедшая 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.

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