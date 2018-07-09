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ФИФА оштрафовала Вукоевича за публикацию скандального видео

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Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Osipov
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Помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич оштрафован на $15 тыс. за публикацию видео с заявлением, что выигрыш в матче с Россией — это «победа для Украины». Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

Вукоевичу также вынесено предупреждение за неспортивное поведение, сообщает «Интерфакс».

Ранее 9 июля Хорватия вывела Вукоевича из делегации за публикацию видео. Хорватский футбольный союз также принес извинение за поведение Вукоевича и защитника Домагоя Виды, который был героем скандального ролика. В заявлении союза говорится, что действия футболистов «не имели политических коннотаций, но оставляли место для таких толкований».

После победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале чемпионата мира Вукоевич и Вида опубликовали ролик, вызвавший широкий общественный резонанс. Футболист выкрикнул лозунг «Слава Украине», а тренер посвятил победу киевскому «Динамо» и Украине.

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