ФИФА оштрафовала Вукоевича за публикацию скандального видео

Помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич оштрафован на $15 тыс. за публикацию видео с заявлением, что выигрыш в матче с Россией — это «победа для Украины». Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

Вукоевичу также вынесено предупреждение за неспортивное поведение, сообщает «Интерфакс».

Ранее 9 июля Хорватия вывела Вукоевича из делегации за публикацию видео. Хорватский футбольный союз также принес извинение за поведение Вукоевича и защитника Домагоя Виды, который был героем скандального ролика. В заявлении союза говорится, что действия футболистов «не имели политических коннотаций, но оставляли место для таких толкований».

После победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале чемпионата мира Вукоевич и Вида опубликовали ролик, вызвавший широкий общественный резонанс. Футболист выкрикнул лозунг «Слава Украине», а тренер посвятил победу киевскому «Динамо» и Украине.