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Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии после скандального видео

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Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Osipov
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Хорватский футбольный союз (HNS) сообщил о выводе из состава делегации сборной Хорватии члена тренерского штаба Огнена Вукоевича. Причиной стал скандальный ролик, в котором защитник Домагой Вида кричал «Слава Украине».

В сообщении подчеркивается, что таким образом HNS приносит извинения России за скандальный ролик.

«Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за заявления, которые, по их намерениям, не имели политических коннотаций, но оставляли место для таких толкований», — указали в HNS.

Санкций к Виде со стороны HNS не последует. Он примет участие в полуфинальном матче против сборной Англии.

Вукоевич и Вида после победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале чемпионата мира опубликовали ролик, вызвавший широкий общественный. Футболист выкрикнул лозунг «Слава Украины», а тренер посвятил победу киевскому «Динамо» и Украине.

Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение.

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