Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии после скандального видео
Хорватский футбольный союз (HNS) сообщил о выводе из состава делегации сборной Хорватии члена тренерского штаба Огнена Вукоевича. Причиной стал скандальный ролик, в котором защитник Домагой Вида кричал «Слава Украине».
В сообщении подчеркивается, что таким образом HNS приносит извинения России за скандальный ролик.
«Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за заявления, которые, по их намерениям, не имели политических коннотаций, но оставляли место для таких толкований», — указали в HNS.
Санкций к Виде со стороны HNS не последует. Он примет участие в полуфинальном матче против сборной Англии.
Вукоевич и Вида после победы сборной Хорватии над командой России в четвертьфинале чемпионата мира опубликовали ролик, вызвавший широкий общественный. Футболист выкрикнул лозунг «Слава Украины», а тренер посвятил победу киевскому «Динамо» и Украине.
Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение.