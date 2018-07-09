Британский фанат поделился впечатлениями от ЧМ-2018

Газета The Guardian опубликовала впечатления английского футбольного болельщика от чемпионата мира, который проходит в России.

По словам фаната, в России британцы встретили теплый прием и счастливы находиться в этой стране.

«Даже если мы проиграем в среду, мы счастливы», — сказал Крэйг Макдональд, побывавший на всех матчах с участием англичан.

Издание отмечает, что на ЧМ в Россию приехало необычно мало британских болельщиков из-за больших расходов, текущей политической ситуации и страхов, навязанных СМИ. Макдональд рассказал, что его друг приехал на четвертьфинал только после того, как прочитал положительные отзывы других фанатов.

Вместе с тем британец отметил, что был обеспокоен перспективой встречи сборных Англии и России в матче полуфинала. Однако сейчас, когда эта угроза миновала, он уверен, что остаток мундиаля пройдет без проблем, ведь пока на турнире царила превосходная атмосфера.

7 июля сборная Англии одержала победу над командой Швеции в матче 1/4 финала. В полуфинале англичанам предстоит встретиться с Хорватией, матч состоится в среду, 11 июля.