Полиция Германии ожидает до 100 агрессивных немецких фанатов на ЧМ-2018

На чемпионат мира-2018 по футболу в Россию отправятся около 100 немецких фанатов, которые могут представлять потенциальную опасность, заявила глава делегации представителей силовых ведомств Германии Хайке Шультц. Его команда будет помогать российским коллегам в городах проведения мундиаля.

По ее словам, перед началом первенства правоохранители ФРГ пообщались с возможными нарушителями на родине и пришли к выводу, что угрозу могут представлять отдельные малые группы хулиганов.

«В настоящий момент мы исходим из того, что поездка сплоченной, готовой к насилию группы из Германии в составе сотен человек маловероятна», — приводит слова Шультц ТАСС.

Днем ранее появилась информация о том, что украинские радикалы могут устроить провокации во время мундиаля. При чем речь идет не только о спровоцированных стычках между фанатами из разных стран, но и о попытке дестабилизации обстановки на стадионах с использованием нацистских флагов и другой запрещенной символики.

Чемпионат мира – 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В группе А россияне сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).