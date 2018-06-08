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Британский парламент озабочен безопасностью болельщиков на ЧМ-2018 в России

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Международный комитет палаты общин Великобритании опасается за безопасность своих граждан, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом говорится в заявлении парламента.

«Особенную озабоченность парламентариев вызывает безопасность болельщиков, принадлежащих к сексуальным (ЛГБТ) и этническим меньшинствам», — говорится в документе.

Депутаты призвали МИД представить им полученные от российских властей гарантии по обеспечению безопасности представителей сексуальных меньшинств.

«Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия», — цитирует Interfax заявление британского парламента.

На ЧМ в Россию отправятся около 10 тыс. британских болельщиков. Сборная Соединенного Королевства проведет свой первый матч 18 июня в Волгограде с Тунисом, сообщает сайт kp.ru.

Последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего чемпионата мира по футболу — 100 тыс. билетов — поступила в продажу в пятницу.

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