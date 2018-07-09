Памела Андерсон прилетит в Петербург на матч Бельгия–Франция

Американская актриса и модель Памела Андерсон прилетит в Санкт-Петербург на полуфинальный матч сборной Франции с командой Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.

Как сообщает Equipe, Федерация футбола Франции заказала самолет для семей игроков национальной сборной. Андерсон попала в число приглашенных как подруга защитника команды Адиля Рами.

Ранее стало известно, что матч также посетит президент Франции Эммануэль Макрoн. На игру в Петербург также приедет глава МИД Бельгии Дидьe Рейндерc.

Матч Франция–Бельгия начнется во вторник, 10 июля, в 21:00 мск.