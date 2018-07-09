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Макрон посетит в Санкт-Петербурге полуфинал ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между национальной командой и сборной Бельгии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

Представитель генконсульства Франции в Петербурге отметил, что Макрон прибудет в город в составе делегации, чтобы поддержать команду, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что встречу также посетит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Глава бельгийского кабмина отметил, что «с нетерпением ожидает этого чрезвычайно укрепляющего федерацию события».

Матч между сборными Францией и Бельгией начнется 21:00 мск.

За вторую путевку в финал мундиаля поборются команды Англии и Хорватии. Встреча пройдет 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21:00 мск.

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