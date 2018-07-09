Глава МВД Италии заявил о возможной встрече с Путиным в ходе поездки на ЧМ

Глава итальянского МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки на чемпионат мира по футболу.

«Я собираюсь совершить политическо-футбольную поездку, я воспользуюсь возможностью отправиться в Москву на финал Кубка мира», — рассказал Сальвини агентству ANSA. Итальянский министр отметил, что намерен встретиться со своим российским коллегой, чтобы «согласовать действия против исламского терроризма».

В Кремле о подготовке встречи Путина с итальянским политиком не сообщали.

В июне Сальвини допустил распад Евросоюза из-за разногласий. Он заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе европейского объединения решится в течение года.