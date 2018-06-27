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Премьер Италии выступил против автоматического продления санкций против РФ

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Фото: ТАSS/ZUMA/Omer Messinger
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Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте высказался против автоматического продления санкций в отношении России.

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«Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Санкции — это средство, а не цель», — цитирует Конте «Интерфакс».

В июне итальянский премьер заявил о том, что работает над снятием антироссийских санкций. Конте также рассказал о том, что поддерживает президента США Дональда Трампа в желании вернуть Россию в состав G7.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини 25 июня заявила о том, что антироссийские санкции остаются в силе и Евросоюз не видит предпосылок для их отмены. Она напомнила, что введенные ограничительные меры связаны с исполнением Минских соглашений.

С 2014 года Евросоюз вводит санкции против России из-за присоединения Крыма к РФ и ситуации в Донбассе, где украинские военные проводят операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 18 июня ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя были продлены еще на один год.

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