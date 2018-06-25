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Евросоюз не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Francois Mori
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Антироссийские санкции остаются в силе, Евросоюз не видит предпосылок для отмены ограничительных мер. Об этом сообщила в понедельник, 25 июня, глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она напомнила, что введенные ограничительные меры связаны с исполнением Минских соглашений.

«И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе», — приводит ее слова «Интерфакс». Могерини обратила внимание, что прогресса в исполнении Минских договоренностей в ЕС не заметили.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а 12 февраля 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации вооруженного противостояния в Донбассе.

В подготовке договоренностей участвовали лидеры так называемой нормандской четверки — главы Германии, Франции, России и Украины. Москва всегда отмечала, что является гарантом выполнения соглашений, но не стороной внутриукраинского конфликта.

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