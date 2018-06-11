Трамп вновь раскритиковал Трюдо и выложил фото с премьером Италии

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике премьер-министра Канады Джастина Трюдо и страны Евросоюза, а также выложил фотографию с новым главой правительства Италии Джузеппе Конте.

Причиной обострения отношений между Канадой и США стали новые торговые американские пошлины. На своей странице в социальной сети Twitter Трамп заявил, что в торговле с США канадская сторона зарабатывает около 100 млрд.

Он также напомнил, что налог на молочные продукты для Соединенных Штатов составляет 270% и отметил, что при этом Джастин Трюдо «обижает» США критикой новых пошлин.

Одновременно с критикой Трамп выложил фото с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который поддержал американского президента в том, что в G7 необходимо вернуть Россию.

На саммите «большой семерки», который прошел в Квебеке 8–9 июня, Трюдо пригрозил «жестко ответить», если Трамп продолжить вводить «нечестные тарифные барьеры». В связи с этими высказываниями президент США отказался подписывать итогового коммюнике саммита G7.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон заявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Американский лидер объяснил такие действия поддержкой американских производителей.