Трамп считает Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая»

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая». Об этом он заявил в личной беседе со французским лидером Эммануэлем Макроном.

Разговор произошел 24 апреля, пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники в вашингтонской администрации. Якобы во время встречи Макрон предложил Трампу сотрудничество, отметив, что у них есть общая проблема — Китай, на что глава Белого дома ответил, что ЕС еще хуже. Затем лидеры государств начали обсуждение экспорта в США автомобилей из Германии.

9 июня стало известно, что как минимум 29 послов стран Евросоюза в США написали письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором раскритиковали введение торговых пошлин и призвали к созданию честной и открытой торговой системы.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон заявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Американский лидер объяснил такие действия поддержкой американских производителей.