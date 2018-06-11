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Трамп считает Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая»

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая». Об этом он заявил в личной беседе со французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Разговор произошел 24 апреля, пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники в вашингтонской администрации. Якобы во время встречи Макрон предложил Трампу сотрудничество, отметив, что у них есть общая проблема — Китай, на что глава Белого дома ответил, что ЕС еще хуже. Затем лидеры государств начали обсуждение экспорта в США автомобилей из Германии.

9 июня стало известно, что как минимум 29 послов стран Евросоюза в США написали письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором раскритиковали введение торговых пошлин и призвали к созданию честной и открытой торговой системы.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон заявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Американский лидер объяснил такие действия поддержкой американских производителей.

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