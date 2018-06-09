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Десятки послов стран ЕС обратились к Трампу из-за введения пошлин

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Как минимум 29 послов стран Евросоюза в США написали письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором раскритиковали введение торговых пошлин и призвали к созданию честной и открытой торговой системы.

«Мы должны работать вместе, чтобы ответить чрезмерному избытку китайской стали... достичь честной, открытой и основанной на правилах торговой системы… улучшить доступ наших компаний и фермеров к рынку», — приводит текст документа газета The Washington Post.

Авторы письма отмечают, что Соединенным Штатам и Евросоюзу удалось наладить партнерство, о котором «другие страны могут только мечтать». При этом, по мнению дипломатов, действия, подобные введению односторонних пошлин, ставят под угрозу взаимовыгодное сотрудничество.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из государств ЕС, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон заявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Американский лидер объяснил такие действия поддержкой американских производителей.

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