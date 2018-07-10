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Кот-оракул Ахилл назвал первого финалиста ЧМ-2018 по футболу

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Нкиолаев Александр
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Эрмитажный кот Ахилл, который назначен оракулом матчей чемпионата мира в Санкт-Петербурге, предсказал победу сборной Бельгии над командой Франции в полуфинале мундиаля. Он без раздумий выбрал миску с бельгийским флагом.

Ахилл считался одним из лучших оракулов мирового первенства в России. Кот сделал четыре верных прогноза кряду, однако затем дважды ошибся, сообщает ТАСС.

Полуфинальный матч между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

За вторую путевку в финал ЧМ поборются сборные Англии и Хорватии. Встреча пройдет 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Главный матч мирового первенства также примут «Лужники». Финал турнира пройдет в воскресенье, 15 июля.

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